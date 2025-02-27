Вотум недоверия против главы Минздрава: какое решение принял парламент

За выражение вотума недоверия главе Министерства здравоохранения проголосовали 17 депутатов БКС. {{797652}}Простой вотум недоверия был вынесен депутатами БКС, которые утверждают, что в сфере здравоохранения сложилась катастрофическая ситуация, передает Noi.
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