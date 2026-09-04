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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евсеев об «Ак Барсе»: «То играл, то сидел, все было скомкано. Хочется полноценно провести сезон в Казани как основной игрок»

Защитник Никита Евсеев высказался о возвращении в состав « Ак Барса ». В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за « Амур » – С какими чувствами ты заходил в родную раздевалку «Ак Барса» в этот раз – чувствуешь ли, что вернулся в Казань уже в совсем другом статусе? – Да, наверное, примерно то же самое.

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