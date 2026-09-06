От триумфа в «Сладкой жизни» до долгой паузы: как сложилась судьба Марты Носовой к 42 годам

Роль провинциальной танцовщицы Саши в «Сладкой жизни» когда-то сделала Марту Носову едва ли не самой обсуждаемой дебютанткой на российском ТВ.
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