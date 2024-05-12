В Подмосковье свыше 1,6 тыс. человек приняли участие в забеге «Летопись Победы»

В подмосковной Коломне на старт соревнований по бегу «Летопись Победы» вышли свыше 1,6 тыс. человек. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства физкультуры и спорта Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии