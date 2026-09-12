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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жаилтон Алмейда: «Если в АСА захотят сделать допинг-контроль, они его введут. Сейчас они решили так, у меня нет никаких проблем»

Жаилтон Алмейда не считает проблемой отсутсвие допинг-контроля в ACA .  – У вас изменились финансовые условия из-за перехода? – Мне сделали очень хорошее предложение, которое меня полностью устроило.

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