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9 марта - обретение главы Пророка Иоанны Предтечи

9 марта - обретение главы Пророка Иоанны Предтечи

История обретения главы Иоанна Предтечи действительно полна таинственности и чудес. Давайте подробнее рассмотрим, как происходили первое и второе обретения этой святыни, а также какие события сопровождали ее дальнейшую историю.

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