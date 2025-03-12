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Закон, порядок, государство

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С морскими пехотинцами ТОФ в составе группировки войск «Север» провели занятия по боевой подготовке на полигоне в тыловом районе в Курской области

С морскими пехотинцами ТОФ в составе группировки войск «Север» провели занятия по боевой подготовке на полигоне в тыловом районе в Курской области

Интенсивные занятия по боевой подготовке проходятся в т.ч. на позициях, недавно отбитых у боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области.

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