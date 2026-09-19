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Вечерний Новосибирск

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Женщина погибла под колесами иномарки в левобережье Новосибирске

Женщина погибла под колесами иномарки в левобережье Новосибирске

Подробности трагического дорожного инцидента сообщили в Макс-канале Госавтоинспекции НСО. Авария случилась 19 сентября 2026 года в 06:20 на улице Немировича‑Данченко.

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