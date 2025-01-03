Зоотехник в Калужской области подвергла коров опасности из-за 1,5 млн рублей

В феврале 2022 года ведущий зоотехник калужского подразделения ООО «Брянская мясная компания» при помощи сообщника украла ветпрепарат для вакцинирования КРС, стоимостью в 1,5 миллиона рублейВ феврале 2022 года ведущий зоотехник калужского подразделения ООО «Брянская мясная компания» при помощи сообщника украла ветпрепарат для вакцинирования КРС, стоимостью в 1,5 миллиона рублей.