Зоотехник в Калужской области подвергла коров опасности из-за 1,5 млн рублей

В феврале 2022 года ведущий зоотехник калужского подразделения ООО «Брянская мясная компания» при помощи сообщника украла ветпрепарат для вакцинирования КРС, стоимостью в 1,5 миллиона рублейВ феврале 2022 года ведущий зоотехник калужского подразделения ООО «Брянская мясная компания» при помощи сообщника украла ветпрепарат для вакцинирования КРС, стоимостью в 1,5 миллиона рублей.
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