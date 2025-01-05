Жители Нового Уренгоя в соцсетях устроили спор о виновных в разбитой остановке

Новоуренгойцы в соцсетях обсуждают разбитое стекло теплой остановки в районе проспекта Губкина, 21а. Некоторые горожане уверены, что повреждение — дело рук вандалов, другие советуют не спешить с выводами.
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