В Новомосковске проверили уровень загрязнения воздуха

1 марта 2024 года специалисты отдела по охране природы Главного управления Тульской области, в рамках исполнения государственного задания, в том числе по обращениям граждан, провели измерения максимальных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в городе Новомосковске.
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