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Царьград

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Центробанк РФ подал в суд на Euroclear на 18,2 трлн рублей

Центробанк РФ подал в суд на Euroclear на 18,2 трлн рублей

Euroclear вновь обратился в Арбитражный суд Московского округа 5 октября для приостановки решения взыскать 18,2 трлн рублей в пользу Центробанка России.

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