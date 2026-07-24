В Пермском крае полицейские совместно со спасателями установили местонахождение заблудившегося в лесу пенсионера

Утром 20 июля текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» поступило сообщение о том, что 17 июля 70-летний житель деревни Егорова ушел в лес за грибами и перестал выходить на связь.
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