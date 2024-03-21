20+ идеальных причесок для женщин с густыми волосами

Женщины с густыми волосами не могут воспринимать этот факт как комплимент. Каждая дама, которую природа наградила пышной шевелюрой, много раз сталкивались с проблемами укладки и другими невзгодами из-за особенности шевелюры.
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