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Регионы России

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Российский турпоток во Вьетнам вырос на 160% на фоне ценовых сдвигов

Российский турпоток во Вьетнам вырос на 160% на фоне ценовых сдвигов

Рынок туризма во Вьетнаме переживает значительные изменения: за первые девять месяцев 2026 года турпоток из России увеличился на 160,6%, что делает Российскую Федерацию крупнейшим источником туристов среди европейских стран для Вьетнама.

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