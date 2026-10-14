Технопарк «Анкудиновка» вошел в группу лидеров России по инвестиционной привлекательности

Технопарк «Анкудиновка» вошел в категорию А XII Национального рейтинга технопарков России, который подготовлен Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ.