Технопарк «Анкудиновка» вошел в группу лидеров России по инвестиционной привлекательности

Технопарк «Анкудиновка» вошел в категорию А XII Национального рейтинга технопарков России, который подготовлен Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ.
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