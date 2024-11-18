Украинские боевики поделились с террористами навыками применения БПЛА

Дипломат Жданова заявила, что ВСУ и США учат террористов навыкам применения БПЛА Вооруженные силы Украины (ВСУ) в координации с американскими инструкторами активно делятся с террористами наработанными навыками, которые последние смогут использовать против российских Вооруженных сил в Сирии.