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Украинские боевики поделились с террористами навыками применения БПЛА

Украинские боевики поделились с террористами навыками применения БПЛА

Дипломат Жданова заявила, что ВСУ и США учат террористов навыкам применения БПЛА Вооруженные силы Украины (ВСУ) в координации с американскими инструкторами активно делятся с террористами наработанными навыками, которые последние смогут использовать против российских Вооруженных сил в Сирии.

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