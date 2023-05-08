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Концерт Татьяны Тишинской в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил

Концерт Татьяны Тишинской в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тишинская ранее выступала под именем Каролина. В репертуар певицы входят душевные, известные на всю страну песни «Угостите даму сигаретой», «Продавщица штучного товара», «Мама, что ты плачешь» и многие другие.

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