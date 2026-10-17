За первые 13 дней октября в Ормузском проливе атаковано — 22 судна. Этот показатель, согласно подсчетам ТАСС, уже превысил предыдущий антирекорд, установленный в марте 2026 года, когда за целый месяц произошло меньшее число инцидентов.
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