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Русская весна

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Трамп обвинил ФРС в худшей инфляции в истории США

Трамп обвинил ФРС в худшей инфляции в истории США

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети TRUTH Social, что Федеральная резервная система (ФРС) несет ответственность за рекордную инфляцию в стране, в связи с чем его администрация намерена принять меры для ее устранения и укрепления национальной экономики.

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