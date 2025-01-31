Трамп обвинил ФРС в худшей инфляции в истории США

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети TRUTH Social, что Федеральная резервная система (ФРС) несет ответственность за рекордную инфляцию в стране, в связи с чем его администрация намерена принять меры для ее устранения и укрепления национальной экономики.
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