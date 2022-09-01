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Важное решение по ОСАГО приняли в России

Важное решение по ОСАГО приняли в России

В России с 11 сентября изменится порядок расчета выплат по ОСАГО - в ценовых справочниках, необходимых для расчета стоимости ремонта, будут учитываться цены аналогов запчастей, если оригинальная деталь отсутствует на рынке, сообщает PRIMPRESS.

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