Важное решение по ОСАГО приняли в России

В России с 11 сентября изменится порядок расчета выплат по ОСАГО - в ценовых справочниках, необходимых для расчета стоимости ремонта, будут учитываться цены аналогов запчастей, если оригинальная деталь отсутствует на рынке, сообщает PRIMPRESS.
В России с 11 сентября изменится порядок расчета выплат по ОСАГО - в ценовых справочниках, необходимых для расчета стоимости ремонта, будут учитываться цены аналогов запчастей, если оригинальная деталь отсутствует на рынке, сообщает PRIMPRESS.
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