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Стало известно о минировании украинскими военными Кременчугской ГЭС

Стало известно о минировании украинскими военными Кременчугской ГЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали Кременчугскую гидроэлектростанцию (ГЭС), возможна провокация по «каховскому сценарию», пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

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Комментарии
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Лев Добрый
Если будем ждать с моря погоды, бандеровцы взорвут весь каскад на Днепре!👀😱😜👈
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