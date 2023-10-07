Стало известно о минировании украинскими военными Кременчугской ГЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали Кременчугскую гидроэлектростанцию (ГЭС), возможна провокация по «каховскому сценарию», пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Местные информаторы из подполья передали разведке РФ информацию о наличии ангара, где хранятся танки "Абрамс". Ответом был "Искандер"
- Вертолёт США приблизился к кораблю Ирана и пожалел: Мгновенная реакция персов не заставила себя ждать
- Всего одна "заминка" в русском порту привела США к "ядерной" катастрофе. Путин ведь предупреждал, но его не слушали
Свежие комментарии