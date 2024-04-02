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Парламентская газета

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В Совфеде объяснили, как будут следить за судимыми за педофилию

В Совфеде объяснили, как будут следить за судимыми за педофилию

Освобожденным из мест лишения свободы после отбывания наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего запретят посещать образовательные организации, территорию детских оздоровительных лагерей, детские игровые и спортивные площадки.

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