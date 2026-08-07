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Кириос предложил играть пятисетовики на турнирах «Большого шлема» только с четвертьфиналов

Ник Кириос и другие теннисисты рассказали, какие правила хотели бы изменить в теннисе. «Думаю, на турнирах «Большого шлема» нужно играть в пятисетовом формате только начиная с четвертьфиналов», – сказал австралиец в интервью UTS.

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