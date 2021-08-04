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СМИ: После запуска «Северного потока — 2» Украина перестанет нужна Европе

СМИ: После запуска «Северного потока — 2» Украина перестанет нужна Европе

Запуск газопровода «Северный поток — 2» уменьшит желание Евросоюза быть посредником между отношениями России и Украины.

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Иван Семенов
А куда смотрит ЕСПЧ(Европейский Союз Педерастов- Членососов). Англосаксы Украину и Польшу "поматросили и бросили"!
Александр Лагуткин
"Украина также рискует лишить себя доступа к важному источнику энергии". Новая украинская власть сделала всё, чтобы Россия прекратила транзит газа через украинскую территорию. Да и кормить эту враждебную территорию Россия не обязана. Пусть скачут дальше, хоть в Европу, хоть куда угодно, - лишь бы с шеи России подальше.

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