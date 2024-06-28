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Баня села на мель в Нижегородской области

Баня села на мель в Нижегородской области

Необычное кораблекрушение едва не случилось в Нижегородской области. Сотрудники МЧС из Приволжского регионального поисково-спасательного отряда спасли шесть человек, терпящих бедствие в акватории Оки.

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