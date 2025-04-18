Трамп рискует проиграть тарифную войну Китаю и Европе – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. На фоне игры с тарифами и попытками поставить под свой контроль как можно больше стран, вынуждая их "заключить сделку", президент США Дональд Трамп не заметил, что Китай начал работу не только в Азии, но и в Европе.