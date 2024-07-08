Праздник Ивана Купалы.

Сегодня оздоровительный лагерь ´Лесовичок´ окунулся в атмосферу народного праздника Ивана Купалы. Ребята хорошо подготовились к празднику: сплели венки, познакомились с играми и обрядами, которыми наши предки забавлялись в этот день.
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