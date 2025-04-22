Яковенко: США считают, что Украине не нужны территории, где говорят по-русски

США полагают, что для украинцев не нужны территории, где говорят на русском языке. Такое мнение выразил замгендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня» и член президиума научно-экспертного совета Совбеза России Александр Яковенко, передает РИА Новости.
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