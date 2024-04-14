Захарова указала на отсутствие осуждения Израилем ударов Украины по России

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, отвечая на призыв посла Израиля в Москве Симоны Гальперин осудить удар Ирана, отметила, что Израиль не осуждал удары киевского режима по российской территории.
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