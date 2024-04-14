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Захарова указала на отсутствие осуждения Израилем ударов Украины по России

Захарова указала на отсутствие осуждения Израилем ударов Украины по России

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, отвечая на призыв посла Израиля в Москве Симоны Гальперин осудить удар Ирана, отметила, что Израиль не осуждал удары киевского режима по российской территории.

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