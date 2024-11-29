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Закон, порядок, государство

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В Ленинградской области на скамью подсудимых отправятся трое участников группы борсеточников

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих ранее неоднократно судимых выходцев из Закавказья, обвиняемых в серии краж различного имущества из салонов автомобилей.

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