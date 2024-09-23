«Муж был в трансе» Россиянки страдают от психоза, усталости и отчаяния. Как они спасаются от послеродовой депрессии?

О том, что реальное материнство не всегда похоже на глянцевую открытку, догадываются многие. Но о том, с какими серьезными проблемами может столкнуться начинающая мать и ее ближайшее окружение, подозревают не все.
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