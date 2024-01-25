Победителей VIII Всероссийской премии «Будем жить» наградят 3 февраля в Малом зале Государственного Кремлевского дворца

3 февраля 2024 года в 17:00 в Малом зале Государственного Кремлевского дворца пройдет Церемония награждения победителей VIII Всероссийской премии «Будем жить» за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний.
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