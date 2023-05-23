Приедем на самокате в МФЦ в спортивных костюмах и распишемся: Рита Дакота рассказала о предстоящей свадьбе

В конце апреля Рита Дакота сообщила, что выходит замуж. Будущим мужем певицы станет Федор Белогай, с которым она встречается с 2020 года.
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