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Приедем на самокате в МФЦ в спортивных костюмах и распишемся: Рита Дакота рассказала о предстоящей свадьбе

Приедем на самокате в МФЦ в спортивных костюмах и распишемся: Рита Дакота рассказала о предстоящей свадьбе

В конце апреля Рита Дакота сообщила, что выходит замуж. Будущим мужем певицы станет Федор Белогай, с которым она встречается с 2020 года.

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