Сеть магазинов "Светофор" проверят на предмет недобросовестной работы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку деятельности сети дискаунтеров "Светофор" после поступления жалоб от поставщиков на несправедливые условия сотрудничества, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
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