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The Moscow Post

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  • Eduard
    Вот разговор нормальныхлюдей.А МУС всем составомза решотку!Трамп намерен вст...
  • Валерий Чикунов
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Сеть магазинов "Светофор" проверят на предмет недобросовестной работы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку деятельности сети дискаунтеров "Светофор" после поступления жалоб от поставщиков на несправедливые условия сотрудничества, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.

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