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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» проиграла «Осасуне» впервые с 2020 года – после 8 побед и ничьей. Поражений в Памплоне не было с 2012-го

В 8-м туре Ла Лиги команда Ханси Флика потерпела поражение со счетом 2:4. В последний раз до этого дня «блауграна» уступала клубу из Памплоны в июле 2020 года.

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