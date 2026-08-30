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Пронедра

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Почему мы просыпаемся разбитыми, даже если спали всю ночь

Почему мы просыпаемся разбитыми, даже если спали всю ночь

Многие знакомы с парадоксальным ощущением: вечером человек с нетерпением ждет сна, ложится вовремя, проводит в кровати семь–восемь часов, а утром чувствует себя так, будто ночь прошла впустую.

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