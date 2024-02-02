ВС РФ уничтожили три гаубицы FH70 на Южно-Донецком направлении

Российские мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии группировки войск «Восток» отразили две атаки боевиков 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении.
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