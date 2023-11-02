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Роняющий свой кал на ходу Панин* признался в работе на Госдеп

Роняющий свой кал на ходу Панин* признался в работе на Госдеп

В награду за «хорошую работу» Панин получил от Госдепа паспорт США.Собственно, всё более теряющий человеческий облик Панин, официально подтвердил давно известный факт – с релокантами "работают" западные спецслужбы.

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Комментарии
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Авас Анекак
ну пиндосия это содом и гоморра так что пидар и зоофил Панин нашел свой &quot;рай&quot;, только это и радует что извращенцы  сваливают из России
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1 д.
федор
Конченное чмо и зоофил наконец нашел свою страну садому.
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1 д.

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