49-летняя Марина Миронова показала фотографии сына, рожденного от второго брака

Мария Миронова – успешная и востребованная артистка, сейчас находится за границей в командировке. Примечательно, что в служебный отпуск актриса отправилась отдыхать вместе с сыном, которого родила в 45 лет от мужчины, младше её на 19 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии