Силовая ловушка: почему военная стратегия Трампа не работает против Ирана

Сначала все слышали только про «взрывы на юге Ирана», но очень скоро картинка сложилась: зафиксировано шесть взрывов в порту Конарак и еще восемь на южном побережье острова Кешм, а удары докатились до Бендер-Аббаса, Серика и Чабахара.
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