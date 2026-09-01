Силовая ловушка: почему военная стратегия Трампа не работает против Ирана

Сначала все слышали только про «взрывы на юге Ирана», но очень скоро картинка сложилась: зафиксировано шесть взрывов в порту Конарак и еще восемь на южном побережье острова Кешм, а удары докатились до Бендер-Аббаса, Серика и Чабахара.