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Журналист Моррис: подписав REPO, Байден объявил экономическую войну России

Журналист Моррис: подписав REPO, Байден объявил экономическую войну России

Одобрив закон о конфискации российских активов в пользу Украины, президент Байден объявил экономическую войну России, заявил американский журналист Клейтон Моррис, отметив, что это решение Белого дома важнее нового пакета американской помощи Киеву.

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