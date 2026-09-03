В центре Рязани водитель легковушки сбил 48-летнего велосипедиста

ДТП случилось в минувшую среду, 2 сентября. По предварительной информации, 23-летний рязанец, находящийся за рулем автомобиля УАЗ «Патриот», сбил 48-летнего мужчину на велосипеде.
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