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Дисциплинарный трибунал AIU оправдал чемпионку мира Тоби Амусан по делу о пропуске трех допинг-тестов

Амусан – чемпионка мира 2022 года на дистанции 100 метров с барьерами. На ЧМ она установила мировой рекорд.

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