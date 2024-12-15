Франции предрекли тысячи жертв из-за циклона «Шидо»

Префект Бьевиль: число жертв урагана на Майотте может исчисляться тысячами Циклон «Шидо», обрушившийся на остров Майотта, может привести к тысячам жертв среди местного населения, приводит BFMTV слова префекта французского департамента Франсуа-Ксавье Бьевиля.
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