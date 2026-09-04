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Утренний скроллинг может красть до двух часов продуктивности, предупреждает психолог

Утренний скроллинг может красть до двух часов продуктивности, предупреждает психолог

Привычка проверять телефон сразу после пробуждения может незаметно испортить начало дня. Вместо того чтобы спокойно настроиться на работу и свои задачи, человек сразу погружается в новости, сообщения и чужие планы.

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