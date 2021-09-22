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Международные эксперты высоко оценили московское электронное голосование

Международные эксперты высоко оценили московское электронное голосование

Специалисты предложили создать лигу стран, использующих ДЭГ В столице прошла организованная Агентством Инноваций Москвы международная Zoom-конференция, в рамках которой экспертами был проанализирован опыт использования  ДЭГ на выборах в Москве.

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