Международные эксперты высоко оценили московское электронное голосование

Специалисты предложили создать лигу стран, использующих ДЭГ В столице прошла организованная Агентством Инноваций Москвы международная Zoom-конференция, в рамках которой экспертами был проанализирован опыт использования ДЭГ на выборах в Москве.
Специалисты предложили создать лигу стран, использующих ДЭГ В столице прошла организованная Агентством Инноваций Москвы международная Zoom-конференция, в рамках которой экспертами был проанализирован опыт использования ДЭГ на выборах в Москве.
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