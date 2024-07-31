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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беттор выиграл более 8 млн рублей, поставив на ничью в матче «Краснодар» – «Динамо» Махачкала

Букмекер PARI сообщил о крупном выигрыше своего клиента. Беттор поставил 2 миллиона рублей на ничью в игре «Краснодара» с махачкалинским «Динамо» по коэффициенту 4.

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