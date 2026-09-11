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Премьер Ирака распорядился уволить командующего после атаки на нефтепровод

Премьер Ирака распорядился уволить командующего после атаки на нефтепровод

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился уволить командующего оперативным штабом в Майсане после атаки беспилотников на нефтепровод в Саудовской Аравии.

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