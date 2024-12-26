Полицейские Ненецкого автономного округа поздравили воспитанников подшефного детского дома с наступающим Новым годом

В преддверии новогодних праздников и в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» руководство регионального Управления МВД России посетили подшефный детский дом, поздравили воспитанников и педагогов с наступающим Новым 2025 годом.
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